Martedì Da Ciro musica sudamericana con il duo Llega La Lluvia

(red.) Martedì 29 settembre sul palco del Ciro Sound si esibirà il duo Llega La Lluvia, con Cesar Rivero (chitarra, charango e voce) e Ornella Vinci (voce), che propone un repertorio basato sulla musica popolare sudamericana. Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488.

È un progetto che ha radici lontane, le radici dell’amicizia tra Ornella Vinci (voce) e Cesar Rivero (chitarra). LlegaLaLluvia è l’acqua dell’America Latina, quella pioggia torrenziale delle sue foreste, le minuscole goccioline delle cascate, la ricchezza dei suoi fiumi, l’umidità della selva. LlegaLaLluvia sono i colori delle terre grandiose dell’America Centrale e del Sud: il verde della selva e della pampa, il marrone della terra e dei fiumi, il bianco del ghiaccio e delle nuvole, l’azzurro degli oceani. Ma soprattutto i colori delle sue genti. Folklore, musica d’autore, tradizione, cultura, allegria e malinconia.