Al Ridotto del Grande omaggio a Edith Piaf e alla chanson

(red.) Gli spettacoli della Stagione Settembre-Dicembre 2020 del Teatro Grande di Brescia, inaugurati nella Sala Grande, toccheranno anche la sale più raccolte del Teatro, introducendo una nuova modalità di fruizione in doppia replica. Il primo appuntamento nella suggestiva atmosfera del Ridotto vedrà protagonista la tradizione della chanson con un omaggio a una delle sue più celebri interpreti, Edith Piaf.

Giovedì 1 ottobre Cyrille Doublet e Laurianne Langevin si esibiranno in duo – pianoforte e voce – nel concerto dal titolo Paris-Piaf: un originale e affascinante tributo non solamente alla voce più rappresentativa della Ville Lumière ma, alla stessa città di Parigi, indissolubilmente legata al nome di questa straordinaria artista francese.

Il concerto di giovedì 1 ottobre sarà occasione per presentare il nuovo lavoro discografico di Cyrille Doublet e Laurianne Langevin, presentato per la prima volta nel 2017 in occasione di un concerto tenutosi sul Canal Grande a Venezia. Per garantire una fruizione in sicurezza e un’ampia possibilità di partecipazione l’evento si terrà in doppia replica alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

I biglietti per il concerto di martedì 1 ottobre sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com.