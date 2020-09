TechnoDeathDoomCore: il trap-metal del bresciano Young Belial

(red.) TechnoDeathDoomCore è il titolo del nuovo singolo e video del musicista bresciano Yung Belial, da martedì 15 settembre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Subsound Records.

Un concentrato di sonorità trap, techno, industrial e metal svelano la visione dell’artista bresciano, che in un crescendo di ritmiche e distorsioni ci apre le porte del suo lucido caos. Se le sonorità non lasciano spazio a compromessi, la linea vocale non è da meno alternando barre rappate a growl saturi e iperfiltrati.

Il singolo è accompagnato dal videoclip realizzato da Fabrizio Antonacci per Bad Toast, dove si susseguono scenari post industriali a momenti neogotici. Un’atmosfera terribilmente apocalittica accompagna rime e growl in un caleidoscopio di suoni e colori fuori dallo spazio e dal tempo.

TechnoDeathDoomCore anticipa il nuovo imminente secondo album di Yung Belial dal titolo Mirror in uscita il prossimo 30 ottobre in tutte le piattaforme digitali, cd e vinile. Il preorder è già disponibile all’indirizzo: https://subsoundrecords.bigcartel.com/artist/yung-belial.