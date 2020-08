Alla pizzeria Da Ciro suonano gli Swing Machine

(red.) Il prossimo martedì 18 agosto sul palco del Ciro Sound Live saliranno gli SWING MACHINE, trio formato da Sandro Gibellini (chitarra), Francesco Casale (batteria) e Martino De Franceschi (basso). Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nel cortgile del Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6. L’ingresso è libero e gratuito.

SWING MACHINE – jazz. Il trio, nato nel 2016, è formato dal chitarrista bresciano Sandro Gibellini, dal batterista veronese Francesco Casale e da Martino De Franceschi, bassista mantovano. Formazione vivace e affiatata, propone un repertorio che spazia dal jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno sguardo anche al pop e alla musica da film, mettendo in risalto il talento di Sandro Gibellini, uno dei più importanti chitarristi jazz italiani e quello di Francesco Casale, che aggiunge al suo incisivo drumming un’eccezionale vocalità basata sullo scat, utilizzato in singolari interpretazioni e improvvisazioni. Il trio presenterà il suo cd “The Odd Trio” uscito per Azzurra Music.