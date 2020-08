WeLoveCastello, venerdì si esibisce Giulia Marelli

(red.) In occasione del festival WeLoveCastello, Giulia Marelli torna a suonare per il pubblico Bresciano nella serata dedicata ai buskers del 14 Agosto, presso il piazzale locomotiva del castello di Brescia. Cantautrice d’origini bresciane ma londinese d’adozione, è una nota busker della capitale britannica. Da qualche anno, durante le sue visite italiane, la si può apprezzare nelle vie di Brescia, grazie all’iniziativa “Arte di Strada” promossa dell’attuale amministrazione.

La sua prima esperienza da artista di strada risale al 2006 quando, con la sua chitarra in spalla, affronta un viaggio che la porta ad esibirsi nelle principali piazze italiane fino ad approdare a Londra. Qui la passione per la musica diviene un lavoro stabile che la vede esibirsi regolarmente partendo dalle vie di Portobello Road, Brick Lane fino a locali come il famoso Ronnie Scott’s, con alcuni tra i più rinomati musicisti della scena jazz londinese.

È proprio nell’arte di strada che Giulia vede l’esaltazione massima del rapporto tra pubblico e artista. Una esplosione libera e gratuità della propria arte di fronte ad un altrettanto libero ascoltatore che non condizionato dai parametri dello showbiz entra in contatto con la naturalezza dell’artista.

Quella di venerdì sarà l’occasione di ascoltare la vocalità unica di Giulia che proporrà una scaletta con i brani tratti dal suo primo lavoro in studio – EP “Emergency Instructions” e alcune delle cover preferite riproposte in una versione chitarra e voce intima e grezza. Si tratterà di un percorso che dalle sonorità pop, ci porterà all’amato jazz, senza tralasciare alcune delle pietre miliari del rock. Il carisma di Giulia non potrà lasciare indifferente alcun ascoltatore.