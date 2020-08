Mercoledì a Sirmione i “Two of us” e il loro tributo ai Beatles

(red.) Tempo di musica e di omaggi a grandi artisti del presente e del passato. Mercoledì 12 agosto alle 21, presso la spiaggia delle Muse di Sirmione, sul lago di Garda, si esibiranno i “Two of us”, il duo acustico formato da Michele Caputo – alla chitarra e voce – e da Rolando Giambelli – alla chitarra ritmica, harmonica e voce. La band aprirà il concerto dedicato al 50° dell’album “LET IT BE” e alla stupenda musica del celebre quartetto di Liverpool! Un omaggio patrocinato dall’Amministrazione Comunale a una delle band più celebri del pianeta che, con le proprie canzoni, ha scritto e interpretato la storia della musica in tutto il mondo.

Insieme a Giambelli e Caputo altri artisti saliranno sul palco per il proprio tributo ai Beatles: Maddalena Caputo, promettente musicista e giovanissima cantante, interpreterà alcune Hit accompagnandosi con la chitarra, mentre Tea Franchi sarà la Special Guest della serata. La fantastica mezzo soprano, accompagnata dalla chitarra di Rolando, interpreterà con la sua potente voce lirica “I Beatles all’Opera”, con un arrangiamento del tutto particolare che saprà coinvolgere e stupire il pubblico della serata, organizzata in collaborazione con Beatlesiani d’Italia Associati.

Durante la serata, spazio agli aneddoti e alle curiosità che verranno raccontati con maestria da Rolando, fedele cultore dell’arte e della storia dei Beatles. Ricordiamo che Giambelli è anche il fondatore (1992) di Beatlesiani D’Italia Associati, l’associazione nazionale che raggruppa musicisti, collezionisti e fans italiani dei Fab Four. Suo il merito di aver aperto (2001) a Brescia il Beatles Museum, tutt’ora ospitato presso il Museo Mille Miglia.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, particolare attenzione verrà posta come sempre alle regole di distanziamento sociale per contrastare la diffusione di Covid-19.