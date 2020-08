Molo Brescia: tre serate per salutare Ferragosto in città

(red.) Chi nel weekend di Ferragosto 2020 deve o ha voglia di restare in città, a Brescia, può comunque rilassarsi… e la sera ballare al MOLO, al fresco. Ci sono tre party tutti da vivere.

Il 13 agosto la festa è Frio, la festa che va in scena ogni giovedì al MOLO Brescia e anticipa il relax del weekend. Si balla già dalle 22 e 30.

Venerdì 14 agosto invece al MOLO Brescia la festa è Suavemente, un appuntamento perfetto per muoversi a tempo con Brand Reggaeton & Latin Pop. Dj, scatenate performer e divertimento puro.

Sabato 15 agosto la festa inizia presto ed è Ferragosto in città. Ovvero, continua l’accoppiata vincente vincente Rigamonti City Beach (Via Serenissima 34, 25129 Brescia) + MOLO Brescia. Ci si diverte già dall’ora di pranzo con una grigliata (25 euro) in una zona riservata, oppure si ozia semplicemente e ci si muove a tempo al Rigamonti in un pool party / happy hour (con il proprio lettino, 15 euro)… Più tardi, ovviamente festa per tutti al MOLO Brescia.