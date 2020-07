“Dal Vinile a Spotify”: al Parco del Maglio si parla di musica

(red.) Giovedì 30 luglio in occasione del Diluvio Festival 2020, al Parco del Maglio di OME – Brescia (Via Maglio 51 – inizio ore 19.30), Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, presenterà insieme ad Alberto Belgesto, co-fondatore di Latteria Artigianale Molloy che da anni vive e lavora con la musica, il suo libro “Dal Vinile a Spotify – Quello che resta sono le canzoni!”. Per info: bit.ly/diluvio1

Disponibile in tutte le librerie, “DAL VINILE A SPOTIFY” è una storia in musica a metà strada tra il racconto biografico e un saggio sulle evoluzioni del mercato musicale degli ultimi 40 anni. Il libro, disponibile anche sul sito della casa editrice People (www.peoplepub.it) e in versione eBook in tutti gli store, a due settimane dall’uscita è ancora tra i primi cinque libri più venduti su Amazon nella sua categoria, dopo una settimana in testa alla classifica.

Dal vinile come oggetto di culto all’ascolto mordi e fuggi dello streaming, da Sanremo a X Factor: cambia la fruizione, ma le canzoni e gli autori restano. Roberto Razzini, che ha da poco festeggiato i suoi trent’anni alla Warner Chappell, con un occhio attento a quelle che sono state le evoluzioni dei supporti e dei sistemi per fruire la musica, in “DAL VINILE A SPOTIFY” racconta l’evoluzione della musica con lo sguardo privilegiato di chi è stato testimone e protagonista, dietro le quinte, dei molti dei maggiori successi di queste ultime tre decadi.