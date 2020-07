(red.) Da venerdì 17 Luglio, è disponibile in streaming e digital download “A Tue Spese”, il nuovo singolo del rapper bresciano Simos, un brano coraggioso che parla del nostro Paese e delle sue contraddizioni.

“A TUE SPESE” è una raccolta di verità scomode che rappresentano la situazione politico-sociale dell’Italia, mantenendo un tono critico, ma allo stesso tempo riflessivo. E’ l’unica canzone rap del 2020 che rifacendosi alle origini dell’ hip hop, racconta ciò che sta succedendo nel nostro Paese mettendo in luce ciò che non funziona.

«Negli ultimi mesi mi sono trovato in un periodo strano in cui volevo scrivere lasciando la realtà fuori dalla finestra, ma non potevo ignorare ciò che stava succedendo. Ho scritto il brano dall’occhio del ciclone, Brescia. La mia città è rimasta colpita dopo questi mesi. Ho visto le strade vuote, poi ho visto le serrande dei negozi abbassarsi e non risollevarsi più. – racconta Simos –Mi sentivo bombardato da notizie e pensieri ed è nata la necessità di scrivere in rima un messaggio da leggere in ogni suo dettaglio. L’anima dell’ hip hop è la sua espressione di protesta, un linguaggio che senza mezzi termini rappresenta la realtà, quindi ho deciso di immortalare un sentimento di rabbia ed insoddisfazione che appartiene a più di una generazione. Sento il bisogno di farlo perché nessuno ne sta parlando più di tanto. »

La produzione è nata da un’idea musicale scritta da Simos e successivamente arrangiata da Croki, già al lavoro al fianco del rapper nei progetti precedenti.

“A TUE SPESE” è un viaggio all’interno della società italiana, visto dagli occhi di un giovane. Il testo analizza l’Italia reduce da anni di crisi economica e politica, mettendo in chiaro come ciò che non funziona nel nostro paese c’è da molto tempo ed il lockdown degli scorsi mese ha solo ingigantito le conseguenze.

Simos all’anagrafe Simone Corradini, è un rapper bresciano classe ’99. La sua scrittura è composta principalmente da testi riflessivi. Nel 2019 esce “Confuso” il primo singolo con videoclip ufficiale che con sonorità sperimentali racconta alcuni aspetti della confusione. A Dicembre 2019 rilascia l’EP Oltre, un Concept album che analizza gli stati d’animo in rima che ottiene ottimi riscontri su Spotify. Simos attualmente è al lavoro per i suoi prossimi progetti che verranno alla luce nel 2020.