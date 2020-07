“Stare soli”: il 24 luglio il nuovo singolo degli Endrigo

(red.) Il prossimo 24 luglio le discografiche Garrincha e Manita lanciano il nuovo singolo degli Endrigo dal titolo “Stare soli”. L’incendiaria live band bresciana torna a un mese dal fortunato singolo “Anni verdi” con un inno alla liberazione sentimentale, un modo per dire: «ama quanto vuoi, chi vuoi, come vuoi. Perchè per chi ne ha paura l’amore è una debolezza, ma la debolezza è uno stile di combattimento».



“Stare soli” non è solo il brano in cui la voce di Gabriele Tura declama per la prima volta la parola amore, ma è anche la canzone scelta dal trio per consacrare il ritorno (a sorpresa) sul palco, una liberazione per una formazione mai doma, capace di collezionare oltre 300 concerti in appena pochi anni di vita. Il 30 luglio, infatti, i fratelli Tura insieme al sodale Ludovico Gandellini si esibiranno sul palco del Diluvio Festival presso il Parco del Maglio di Ome (BS): un’occasione irripetibile per assistere all’esecuzione del repertorio in un’inedita versione acustica.