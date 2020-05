Giulio Tampalini giovedì ospite del #salottobazzini

(red.) Chitarrista di fama mondiale, vincitore di numerosi concorsi internazionali, docente di chitarra, uno dei musicisti più importanti della nostra città, Giulio Tampalini è l’ospite della decima puntata del #salottobazzini. Il format visibile solo in diretta domani (giovedì 7), e ogni lunedì e giovedì, alle 18.00 dalla pagina Facebook del Bazzini Consort. A fare da guida in questo viaggio virtuale sarà come sempre Aram Khacheh, direttore artistico dell’associazione bresciana.

Ricordiamo che anche chi non ha un profilo FB potrà seguire le dirette, sarà sufficiente cercare su Google la pagina del Bazzini Consort (questo il link: https://it-it.facebook.com/bazziniconsort/) per potersi collegare. Per interagire anche durante la diretta si può scrivere su wa al: 375.5899446.