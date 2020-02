Sanremo: Matteo Faustini vince il premio Lumezia

(red.) Il cantautore MATTEO FAUSTINI vince il Premio Lunezia per Sanremo per il valore musicale e letterario di “Nel Bene e Nel Male”, brano in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”. «Nel brano di Faustini l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone – afferma Loredana D’Anghera, Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte – Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato».

“Nel Bene e Nel Male”, attualmente in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download, è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Marco Rettani e sarà contenuto nell’album d’esordio “Figli delle Favole” (Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music Italia) in uscita venerdì 7 febbraio.