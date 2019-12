Coast to Coast martedì sera alla pizzeria Da Ciro

(red.) Martedì 3 dicembre saranno i COAST TO COAST i protagonisti della serata di musica dal vivo al Ciro Sound Live. Si tratta di una formazione che propone un repertorio internazionale tratto dai classici del rock. Il concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro” a Mompiano in via Cacciadenno 6, a Brescia. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: 030 2004488

COAST TO COAST – rock. E’ una giovane formazione, composta da cinque musicisti provenienti da differenti esperienze musicali, che ci accompagna in un entusiastico viaggio nella storia del rock internazionale per rivivere la colonna sonora di tante generazioni. Il repertorio si basa su brani dei Beatles, The Who, John Mayer, Eric Clapton, Eagles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Lenny Kravitz. Elisa Elydrum (batteria e voce), Steve Pescatori (voce e percussioni), Cesko Berta (tastiere e chitarra), Roberto Tomasini (chitarra), Clay Cambeck (basso).