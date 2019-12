All’Enotema di via Battaglie suonano i Llogans

(red.) Martedì 3 Dicembre all’Enotema di via delle Battaglie 69, a Brescia, si esibiscono i LLOGANS acoustic duo. Ingresso libero alle 21,30.

I LLOGANS sono due Amici di vecchia data, accumunati da una grande passione per la Musica, il cibo ed il buon bere. Luca Manenti (chitarra e looper), chitarrista di professione, ha affinato la propria tecnica sotto l’ala del suo grande Maestro Gogo.

Il “Mane” è un chitarrista noto a Brescia, molti lo conoscono per Gli Amici di Alfredo, il grande Omi, Mass Mind Rape, Magic Johnson etc… ma è ben conosciuto anche a livello nazionale: ha infatti suonato con i Pooh, Gianni Morandi, Paola Turci, Fortis, Charlie Cinelli, Elizabeth Lee e tanti altri.

Luca Zanetti (voce e chitarra di appoggio in alcuni brani) canta per Passione, ha studiato canto con Claudia la Delfa e per tanti anni è stato la voce dei Bliss (tributo Radiohead) e dei Mr. Mojo Risin’ (tributo ai The Doors), Luca scrive anche canzoni e nel 2015 ha pubblicato il suo primo album “attualmente spostato”.

Da oltre 10 anni il duo acustico LLOGANS propone un repertorio alternativo ed estremamente eterogeneo, dal Rock al Pop, dagli anni 70 ad oggi, senza limiti di genere o periodo!