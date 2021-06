Dante’s Dream, concerto di arpe celtiche sabato 3 a Erbusco

(red.) A Erbusco sabato 3 luglio 2021 alle ore 20,30, presso il Teatro Comunale in via Verdi 55, è in programma Dante’s Dream, spettacolo-concerto della Celtic Harp Orchestra diretta e fondata da Fabius Constable, dal titolo “Tutte quelle vive luci”. L’evento ha il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e s’inserisce nel contesto delle Settimane Musicali di Franciacorta. I brani spaziano in vari generi, dalla musica barocca al tango alla minimal, ognuno scelto in virtù dell’argomento affrontato e vogliono essere una trasposizione del testo letterario nella musica.

I brani cantati – la voce è quella del soprano Donatella Bortone – danno vita alle vicende di alcuni dei più importanti protagonisti dei gironi infernali – Ulisse, Ugolino, Paolo e Francesca -, mentre i pezzi strumentali evocano l’atmosfera dei luoghi descritti dal Poeta.

Ingresso Libero con prenotazione obbligatoria: https://www.prolocoerbusco.it/dantes-dream.html