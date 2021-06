Mercoledì al Grande lo spettacolo di danza ‘Beat’ di Igor x Moreno

(red.) Mercoledì 16 giugno alle 19,30 è previsto al Teatro Grande lo spettacolo di danza “Beat” del duo Igor x Moreno, una performance interpretata da Margherita Elliot (DJs Martha, Anna Bolena, luci Seth Rook Williams, costumi KASPERSOPHIE, drammaturgo Simon Ellis) che mette a confronto danza e musica attraverso l’esibizione live di un danzatore, un DJ e un light designer.

Igor x Moreno è una compagnia di danza contemporanea diretta da Igor Urzelai e Moreno Solinas. Dalla sua nascita nel 2012, la compagnia ha svolto tournée in tutto il mondo, riscuotendo consensi di pubblico e critica. Ha partecipato a numerose piattaforme di danza internazionali e ha ricevuto una nomination per il Total Theater Award for Dance e per il National Dance Awards.

Lo spettacolo “Beat” esprime la capacità umana di eseguire identità multiple e si pone l’obiettivo di riflettere sugli aspetti sociali e comportamentali degli individui, su come ci identifichiamo e su come “mettiamo in scena” la nostra identità.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Intero 15 euro, ridotto 10 euro.

Anche per questo appuntamento è previsto il consueto biglietto scontato al 50% per gli studenti; si ricordano gli orari di apertura della biglietteria del Teatro Grande: dal martedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.00 e il sabato dalle 15.30 alle 19.00; chiusura domenica e lunedì e festivi a eccezione dei giorni di spettacolo. Nel giorno dello spettacolo la Biglietteria sarà aperta fino all’inizio dell’evento.