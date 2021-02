Cortina 2021: il violinista bresciano Andrea Casta alla cerimonia d’apertura

(red.) Domenica 7 febbraio 2021, alle 18.00 in diretta da Cortina su Rai2 e in Eurovisione, si terrà la Cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di Sci alpino che vedrà protagoniste le Dolomiti, patrimonio Unesco di cui Cortina d’Ampezzo è “regina”. Lo show condotto da Petra Loreggian darà il via alle 2 settimane di competizioni iridate.

Anche il violinista bresciano Andrea Casta sarà nel cast dello spettacolo e si esibirà su un suo brano originale, dal titolo “Faster & Beyond”, composto e prodotto per l’occasione insieme a Lorenzo Benassi e masterizzato a Berlino da Zino Mikorey. Una composizione orchestrale dal sapore epico e cinematografico con al centro il canto del violino, e con qualche pennellata elettronica caratteristica dei recenti lavori discografici del musicista lombardo.

Sul palco dello show ci saranno Gianna Nannini, Francesco Gabbani, l’attore Francesco Montanari, il rapper Alfa e il giovane chitarrista elettrico Jacopo Mastrangelo.

Casta è uno dei musicisti più legati alla montagna: ex-atleta proprio di sci alpino (da giovane ha militato anche nel Gruppo sportivo Esercito), già maestro di sci, una volta intrapresa la carriera di uomo di spettacolo non ha mai perso il contatto con le vette.