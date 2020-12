Teatro Grande, appuntamento al 2021 con il Jazz e l’Opera

(red.) La Fondazione del Teatro Grande di Brescia annuncia le date 2021 dei due grandi eventi divenuti punti fermi del palinsesto artistico non solo del Teatro ma anche dell’offerta culturale della città.

Sabato 5 giugno 2021 è in programma l’edizione numero quattro della Grande Notte del Jazz. Torna quindi la seguitissima non-stop dedicata alla musica jazz e alle sue innumerevoli sfaccettature. Come sempre saranno protagonisti artisti provenienti dalle scene più diverse – prevalentemente esponenti del jazz italiano – per proporre al pubblico ascolti originali e carichi di suggestioni. Sarà l’occasione per lasciarsi coinvolgere dalle sonorità più tradizionali accostate alla sperimentazione che questo genere sa ispirare. L’immersione totale nella musica jazz darà vita a una maratona notturna che si preannuncia imperdibile.

Oltre ai concerti non mancheranno i percorsi di approfondimento e proposte per i più giovani.

Il 2021 coincide anche con il decennale della Festa dell’Opera. Per celebrare questo importante traguardo la Fondazione ha deciso di estendere la Festa su tre giorni, da venerdì 2 a domenica 4 luglio.

Il ricco programma, che attraverserà i luoghi più e meno noti della città, sarà comunicato come sempre nelle settimane che precedono l’evento la cui principale vocazione resta quella di aprire e avvicinare l’Opera a tutti, appassionati e neofiti di ogni età.

Attraverso le contaminazioni tra linguaggi musicali (jazz, elettronica, swing, pop, rock, musica contemporanea), incontri e momenti dedicati ai più piccoli la Festa dell’Opera 2021 avrà un impatto ancora più forte sulla città, toccandone i luoghi più simbolici e aprendo le porte di gioielli spesso inaccessibili.

Lo spirito di socialità e allegria della Festa rimarrà intatto: tanti saranno i luoghi coinvolti, pubblici e privati, all’aperto e al chiuso, conosciuti o solitamente inaccessibili al grande pubblico per promuovere attraverso la musica lo straordinario patrimonio storico e architettonico della città.

Festa dell’Opera conquisterà ancora una volta ogni persona si troverà a incrociarla e per assecondare il calore e il consenso di migliaia di persone, la Fondazione del Teatro Grande moltiplicherà nel 2021 le collaborazioni con il tessuto cittadino (artistico, ricettivo, sociale) per far sì che la magia dell’Opera possa trovare casa in ogni differente contesto.

Come per gli spettacoli della Stagione 2020, anche i format della Festa dell’Opera e della Grande Notte del Jazz sono stati ripensati per adeguarsi al nuovo contesto sociale creatosi a seguito della pandemia. Si è deciso così di spostare gli eventi nei mesi estivi e di estendere la proposta artistica con l’obiettivo di offrire al pubblico la possibilità di continuare a vivere da un lato il fascino inimitabile della Festa dell’Opera e dall’altro le più interessanti sonorità jazz. Gli eventi si svolgeranno, ovviamente, nella sicurezza di fruizione e nel rispetto dei probabili limiti imposti dalle normative Covid: sanificazione, posti contingentati e preassegnati, divieto di assembramenti, distanziamento e utilizzo dei dpi.

“La scommessa del 2021 è ripensare questi due grandi eventi mantenendo vive e feconde le loro qualità originarie, nella consapevolezza che i vincoli Covid immancabilmente costringeranno a distribuzioni diverse degli spettacoli e del pubblico – dichiara Umberto Angelini, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione del Teatro Grande –. Quello che rappresenta un vincolo si trasformerà in una straordinaria sfida progettuale e artistica. Ci auguriamo che anche i concerti denominati Note d’Opera possano continuare a portare, all’aperto per questa prossima edizione, la Festa dell’Opera nei luoghi della cura, del disagio e della solidarietà creando un forte momento di condivisione e inclusione attraverso la cultura”.

