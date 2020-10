Venerdì al Teatro Grande il recital #DestinazioneTauride

(red.) La Stagione d’Opera 2020 del Teatro Grande di Brescia prosegue con il primo dei tre recital d’opera in calendario. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre con #2021DestinazioneTauride. Intersezioni e anacronismi, ricercando Iphigenie.

L’insolito progetto la cui drammaturgia è stata ideata da Bruno Taddia, si propone di raccontare in un’unica serata i due capolavori di Christoph Willibald Gluck: Iphigenie en Aulide e Iphigenie en Tauride.

Saranno le voci di Anna Caterina Antonacci, soprano, Mert Süngü, tenore, ed Enrico Maria Marabelli, baritono, a interpretare i principali ruoli delle due opere. L’accompagnamento al pianoforte è affidato al maestro Alessandro Trebeschi.

L’orginale rappresentazione vedrà inoltre la partecipazione del drammaturgo Simone Tangolo, della danzatrice e coreografa Silvia Giuffè insieme agli interventi registrati del professor Valerio Magrelli (scritti a quattro mani con l’autore).



L’orario della rappresentazione, inizialmente fissata per le 20.30 è anticipato alle ore 20.00 per consentire al pubblico di rientrare alla propria residenza entro le 23.00 come da ultime disposizioni.

I biglietti per il recital di venerdì 23 ottobre sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Grande e sui siti teatrogrande.it e vivaticket.com. Per evitare code e assembramenti il Teatro sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. E’ consigliato agli spettatori di presentarsi presso il luogo dello spettacolo non oltre i 20 minuti precedenti l’inizio della rappresentazione.