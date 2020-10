Martedì Piergiorgio Cinelli da Ciro a Mompiano

Martedì 6 ottobre al Ciro Sound Live si esibirà Piergiorgio Cinelli, accompagnato da Poncio Belleri (chitarra). Proporrà un repertorio basato su nuove canzoni, composte durante il lockdown.

Il cabaret-concerto inizia intorno alle ore 21,15 e si svolge nelle sale interne del Ristorante Pizzeria “Da Ciro”, a Mompiano in via Cacciadenno 6.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 030 2004488