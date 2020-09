Castelcovati, giovedì 24 la storia di Dorando Petri

Proseguono gli appuntamenti che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano propone nell’ambito di “Un libro, per piacere!”, la rassegna dedicata al piacere di leggere che quest’anno è giunta alla sua XVII edizione. Dall’inizio di settembre, la manifestazione, ha accompagnato il pubblico alla scoperta di libri, storie, persone, ed è una bellissima storia quella che, giovedì 24 a Castelcovati, racconteranno Gabriele e Matteo Ranghetti (FuoriTeatro) con L’importante è perdere.

I due attori metteranno in scena la vicenda, davvero incredibile, del maratoneta italiano Dorando Pietri ai giochi olimpici di Londra nel 1908. Una narrazione che è anche quella di un pezzo della nostra storia, un racconto di sport e il racconto di un’epoca. Un’occasione per voltarsi e posare lo sguardo su un mondo che non esiste più ma che talvolta, seppur raramente, riaffiora.

L’appuntamento è per giovedì 24 settembre alle ore 21.00 a Castelcovati, in piazzetta Giovanni Paolo II, in via S. Antonio 20. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno. L’evento è gratuito ma, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale, è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca di Castelcovati 030.7080232, anche con WhatsApp, o inviando una mail a bibliocastelcovati@gmail.com. Al momento della prenotazione è necessario fornire nome, cognome e numero di telefono.