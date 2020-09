Il Barbiere di Siviglia martedì al MoCa e mercoledì a Rovato

Si chiudono la prossima settimana le rassegne estive Intervallo d’estate e Il Grande in Provincia, i progetti

artistici messi in campo dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia nell’estate 2020.

Entrambe le rassegne hanno inaugurato e si chiuderanno all’insegna del melodramma italiano.



Martedì 15 settembre alle ore 21.00 il cortile di Mo.Ca (Palazzo Martinengo Colleoni, via Moretto 78, Brescia) ospiterà una speciale selezione delle più celebri arie tratte dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L’Orchestra Bazzini Consort, diretta dal Maestro Aram Khacheh, accompagnerà le splendide voci del mezzosoprano Marta Pluda (Rosina), del tenore Chuan Wang

(Conte d’Almaviva) e dei baritoni Paolo Ingrasciotta (Figaro) e Filippo Ghidoni (Fiorello).

Il pubblico potrà ascoltare una originale riduzione del capolavoro rossiniano all’interno del suggestivo

loggiato di Palazzo Martinengo Colleoni che farà da cornice a una serata imperdibile. Un’occasione per

tornare ad ascoltare le straordinarie melodie di uno dei titoli più rappresentativi della tradizione operistica.

Lo stesso programma sarà riproposto mercoledì 16 settembre alle ore 21.00 in Piazza Cavour a Rovato. Per partecipare al concerto di martedì 15 settembre al MO.CA è previsto un biglietto unico a 10,00 euro

acquistabile solo on line sui siti teatrogrande.it e vivaticket.it e presso i punti vendita Vivaticket.

Per evitare code e assembramenti lo spazio sarà accessibile al pubblico a partire da un’ora prima dell’inizio della

rappresentazione. Raccomandiamo agli spettatori di presentarsi presso il luogo dello spettacolo non oltre i

30 minuti precedenti l’inizio della rappresentazione.

In caso di pioggia l’evento potrebbe essere annullato, pertanto si consiglia di consultare il sito teatrogrande.it. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Asm e il supporto tecnico del Comune di Brescia. Si ringrazia MO.CA.

Il concerto di mercoledì 16 settembre a Rovato (Piazza Cavour) è a ingresso gratuito previa prenotazione (030 7713277 – a.andreis@comune.rovato.bs.it). L’evento si inserisce nella rassegna Il Grande in Provincia realizzata dalla Fondazione del Teatro Grande e dalla Provincia di Brescia, con la collaborazione della

Fondazione Provincia di Brescia Eventi. Si ringrazia il Comune di Rovato e Protezione Civile di Rovato.