Sabato in Broletto, Jessica Leonello con “Io e Einstein”

Sabato 12 settembre, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, si chiude “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”, rassegna di teatro progettata e condivisa da artiste e artisti bresciani nel tempo del lockdown e inserita nel palinsesto di Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il calendario di eventi estivi del Comune di Brescia.

L’attrice Jessica Leonello mette in scena “Io e Einstein, performance per un’attrice e un pupazzo. Secondo studio” . L’attrice è una donna in crisi la cui realtà si è sgretolata e tutto le appare confuso. Einstein è il pupazzo, uomo ironico, a tratti sarcastico e alle prese non solo con i suoi ragionamenti, ma anche con le riflessioni su se stesso. Fa yoga, gioca con la sua solitudine, pensa ancora e scrive. Osserva il cosmo. Si fa delle domande.

L’incontro tra i due sarà proficuo e consolatorio. Attrice e pupazzo tesseranno una relazione alla pari, in cui sarà dato spazio ad entrambi ed entrambi saranno talvolta guida dell’altro, talvolta seguace e insieme a loro, anche il pubblico, potrà ridere di se stesso.

Ingresso: 5 €. Apertura biglietteria: ore 20.15. Informazioni: segreteria@residenzaidra.it Prevendite: Residenza Idra, presso Mo.Ca, via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficioLo spettacolo verrà presentato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore a salvaguardia del pubblico, degli artisti e di chi lavora in palcoscenico. Si rendono quindi necessari il distanziamento, l’uso delle mascherine all’entrata e all’uscita, la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani.