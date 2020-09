Jazz: venerdì i Trumpet No End al castello di Padernello

Venerdì 11 settembre alle ore 20.45 il secondo dei due concerti di Padernello Jazz. Al Castello (Via Cavour 1, Borgo San Giacomo, BS) arrivano i “Trumpet No End”. Il biglietto costa 12 euro. Per informazioni: 030 9408766 – info@castellodipadernello.it.

Promosso dalla Fondazione Castello di Padernello e da Cieli Vibranti di Brescia, Padernello Jazz è giunto quest’anno alla settima edizione.

Trumpet No End è un settetto composto da quattro trombe e trio di ritmica. La formazione richiede ai quattro trombettisti un alto tasso di virtuosismo: l’idea dell’ensemble, fondato da Sergio Orlandi, nasce proprio dal desiderio di esaltare le qualità dei quattro trombettisti, tutti facenti parte della JW Orchestra, storica formazione jazz bergamasca. Il repertorio attinge alle più celebri pagine della storia del jazz per questo tipo di formazione, da Harry James alla GRP Big band.