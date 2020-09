Villa di Gussago, in settembre tre venerdì su Calvino

(red.) L’assessorato alla Cultura del comune di Gussago e l’associazione culturale Cieli Vibranti hanno organizzato tre serate dedicate a Italo Calvino presso il Giardino storico Terrazzo di Villa – Gussago (ingresso da via del Santolino).

La trilogia, dal titolo I Nostri Antenati, si articola in tre serate in programma alle ore 21 dell’11, 18 e 25 settembre 2020.

Venerdì 11 settembre – ore 21, “Il barone rampante” con Filippo Garlanda, attore, Daniela Savoldi, violoncello.

Venerdì 18 settembre – ore 21, “Il cavaliere inesistente”, con Antonio Palazzo, attore, Giovanni Colombo, tastiera.

Venerdì 25 settembre – ore 21, “Il visconte dimezzato”, con Luciano Bertoli, attore, Davide Bonetti, fisarmonica.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. In caso di pioggia gli spettacoli si tengono presso la Chiesa di San Lorenzo.