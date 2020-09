Teatro, continua la campagna abbonamenti per il Ctb

Continua la campagna abbonamenti per Gli infiniti mondi, la stagione 2020-2021 del Centro Teatrale Bresciano, che vede protagonisti i più grandi registi e attori della scena nazionale, con importanti spettacoli di ospitalità e nuove produzione Ctb, con contenuti di alto profilo culturale.

In particolare, dall’11 settembre è possibile acquistare gli abbonamenti Fedeltà, Stagione di prosa (15 spettacoli) e Altri Percorsi. Disponibile l’acquisto anche per le rassegne tematiche, sempre dall’11 settembre: A voce alta!, Brescia Contemporanea e La palestra del Teatro.

Dal 14 settembre apriranno le vendite per Serie Azzurra e Serie Gialla, secondo il seguente calendario:

turno a 14 settembre 2020

turno b (+ a) 15 settembre 2020

turno c (+ a + b) 16 settembre 2020

turno d (+ a + b + c) 17 settembre 2020

turno e (+ a + b + c + d) 18 settembre 2020

tutti i turni 19 settembre 2020

In sede di acquisto verrà rilasciata dalla biglietteria soltanto la matrice generale dell’abbonamento, e prenotati in pianta i posti per tutti gli spettacoli previsti dall’abbonamento. Il tagliando d’abbonamento associato alla matrice che darà accesso al singolo spettacolo con il posto assegnato verrà rilasciato a partire da 15 giorni dall’evento, e inviato via mail o con possibilità di ritiro in biglietteria.

Un’importante novità: fino al 25 ottobre sarà attivo un servizio di biglietteria telefonica che consentirà di acquistare per telefono gli abbonamenti, pagandoli con carta di credito.

L’accesso alle biglietterie e ai teatri avverrà nel rispetto di tutte le indicazioni di sicurezza a tutela del pubblico, degli artisti e dei lavoratori.

Il pubblico potrà acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria del Teatro Sociale (via F. Cavallotti 20, Brescia) dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; ogni giorno di apertura, a partire dalle ore 8 e dalle ore 15, sarà attivo un servizio di gestione dell’ordine d’arrivo e di ingresso dell’utenza, a garanzia del rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza.

La biglietteria telefonica (tel. 351 7352034) per la vendita degli abbonamenti è attiva secondo il calendario riportato per ogni tipologia dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Informazioni sul sito del Ctb:

Teatro Sociale dal 9 al 20 settembre 2020 (lunedì escluso)

Info: Centro Teatrale Bresciano: 030 2928617; info@centroteatralebresciano.it. Biglietteria: 030 2808600; biglietteria@centroteatralebresciano.it www.centroteatralebresciano.it