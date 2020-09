Giovedì 10 in piazza Broletto “C’est l’amour”

Giovedì 10 settembre, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, nuovo appuntamento con “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”, rassegna di teatro progettata e condivisa da artiste e artisti bresciani nel tempo del lockdown e inserita nel palinsesto di Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il calendario di eventi estivi del comune di Brescia.

Sul palco Livia Castellini e Sergio Isonni mettono in scena “C’est l’amour – Notizie dal fronte” commedia brillante sull’argomento della coppia in tutte le sue sfaccettature. Situazioni folli e imprevedibili di uomini e donne innamorati visitati a cuore aperto e con ironia. Quadri gustosi e divertenti, suspence e colpi di scena su un argomento inesauribile e solo apparentemente conosciuto. All’inizio suggestivo e invitante, che condurrà i nostri personaggi a una infuocata passione, seguiranno litigi e incomprensioni che porteranno all’addìo e al successivo tentativo di reciproca riconquista per dare inizio a una nuova storia più matura e consapevole.

Ingresso: 5 €. Apertura biglietteria: ore 20.15. Informazioni: segreteria@residenzaidra.it

Prevendite: Residenza Idra, presso Mo.Ca, via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficio

Lo spettacolo verrà presentato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore a salvaguardia del pubblico, degli artisti e di chi lavora in palcoscenico. Si rendono quindi necessari il distanziamento, l’uso delle mascherine all’entrata e all’uscita, la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani.