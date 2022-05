“Open Doors. Il museo partecipativo oggi” mercoledì il primo incontro

Brescia. Mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 16.30, la Fondazione Brescia Musei all’Auditorium di Santa Giulia a Brescia ospita la sessione inaugurale del ciclo di talk Open Doors. Il museo partecipativo oggi, trasmesso anche in streaming in esclusiva sulla piattaforma della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali su fad.fondazionescuolapatrimonio.it.

Dal 25 maggio al 23 novembre 2022, sono in programma nove incontri – sia in presenza all’auditorium Santa Giulia, sia in streaming – con i più importanti esperti nella gestione e valorizzazione dei patrimoni culturali e delle culture contemporanee italiani e internazionali che ruoteranno sul tema del museo partecipativo, ovvero sulle prospettive dei musei del futuro.

La cura scientifica del progetto Open Doors è affidata a Pierluigi Sacco, ordinario dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara, già visiting professor alla Harvard University

Nel corso del primo appuntamento di questo ciclo di talk saranno messi in evidenza i criteri scientifici e le linee guida del progetto Open Doors, intorno a cui ruoteranno le comunicazioni dei maggiori esperti dei musei e dei centri culturali contemporanei italiani e internazionali, presentando i casi e le prospettive più interessanti: un programma in otto sessioni tematiche, per compiere una completa disanima del concetto di museo come luogo di partecipazione e sugli strumenti, le tecniche e le migliori prassi che coinvolgono le comunità e le attivano in un dialogo costante tra i contenuti museali e i grandi temi del presente mediati dal patrimonio culturale.

La sessione inaugurale, moderata da Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei, sarà introdotta da Francesca Bazoli, presidente della Fondazione Brescia Musei, Laura Castelletti, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Brescia, Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e Julia Pagel, segretario generale di NEMO The Network of European Museum Organisations.

Seguiranno i saluti dei partner dell’iniziativa Open Doors, rappresentanti delle più importanti istituzioni e think tank del sistema culturale italiano e internazionale: Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello (SA); Andrea Cancellato, presidente di Federculture; Alberto Garlandini, presidente della Associazione Abbonamento Musei; Adele Maresca Compagna, presidente di ICOM Italia; Daniele Pitteri, presidente della Associazione Mecenate 90; Vincenzo Santoro, responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani; Valdo Spini, presidente di AICI – Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane.

Seguiranno gli interventi di approfondimento di Pierluigi Sacco, curatore di Open Doors e di Doris Sommer, fondatrice e direttrice della Cultural Agents Initiative della Harvard University, che si occupa dello sviluppo di progetti principalmente con istituzioni del sud del mondo che fanno della cultura l’elemento fondante per lo sviluppo territoriale.

L’idea che muove questo ciclo di convegni è creare un cantiere di progettazione aperto agli addetti ai lavori che sia interessante per tutta la comunità, individuando nuovi modelli museali che salvaguardino la fondamentale missione educativa dei musei e ne valorizzino gli aspetti di coinvolgimento e intrattenimento, riuscendo allo stesso tempo a diventare spazi effettivamente aperti ed inclusivi, al di là di ogni possibile barriera educativa o socio-economica.

Il primo talk tematico degli otto che compongono il ciclo Open Doors, dal titolo La partecipazione che unisce, è in programma mercoledì 8 giugno alle 16.30 e si discuterà del museo come luogo sicuro e accogliente per tutti coloro che soffrono la discriminazione e la marginalizzazione. Partecipazione libera e gratuita. Tutti i talk saranno tradotti in simultanea in italiano, inglese e in LIS – Lingua dei Segni.

Per assistere in presenza, è necessario prenotarsi alla mail: cup@bresciamusei.com

Registrazione obbligatoria per lo streaming al link fad.fondazionescuolapatrimonio.it.