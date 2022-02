Il bresciano Diego Voltolini alla direzione del Museo Archeologico delle Marche

(red.) È il 34enne bresciano Diego Voltolini il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Dopo il diploma all’Arnaldo e la laurea in Archeologia all’Università di Padova, seguita dalla specializzazione in Beni archeologici, Voltolini è stato per quattro anni archeologo alla Soprintendenza per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino. Adesso resterà almeno tre anni alla direzione del museo di Ancona che ha sede nel cinquecentesco Palazzo Ferretti e contiene, tra l’altro, testimonianze uniche sul popolo dei Piceni e importanti collezioni sulle culture dei Galli Senoni, dei Greci e dei Romani.