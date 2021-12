Domenica in Santa Giulia incontro sulla ‘Spada da lato a tre ponti’

(red.) Domenica 12 dicembre, alle 15,30 in White Room presso il Museo di Santa Giulia si terrà il consueto incontro dedicato a “L’opera del mese: 12 capolavori per 12 mesi”, il progetto è stato studiato per la valorizzazione del patrimonio museale bresciano e ideato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Promozione della città del comune di Brescia.

Protagonista di questa domenica sarà la Spada da lato a tre ponti firmata da Pietro da Formegan, importante spadaio originario di Formegan appunto, piccola frazione di Santa Giustina in provincia di Belluno, datata 1600-1630 e oggi conservata presso il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”.

Introdurranno l’opera Michele Vello, storico dell’arte e Fabrizio Tonin, tecnico del restauro. Come di consueto, in questo ultimo appuntamento dell’anno, tutti i partecipanti riceveranno le strenne natalizie. L’ingresso è libero.