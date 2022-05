Fotovoltaico, accordo A2A-Emeren per sviluppo impianti

Brescia. Emeren, piattaforma internazionale di sviluppo di impianti fotovoltaici e di generazione distribuita, ed A2A, la multiutility dei Comuni di Brescia e di Milano, hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di progetti fotovoltaici in Italia in un’ampia gamma di capacità produttiva.

La partnership punta a rafforzare e accrescere la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio nazionale, con un particolare focus sulle regioni centro settentrionali.

L’accordo pone le basi per l’avvio di una collaborazione di lungo periodo tra le parti, non ponendo limiti contrattuali in termini di potenza installata, oltre che, per la sua natura e tipologia di impianto, consentendo l’estendibilità e replicabilità ad altre tecnologie o modelli di business.