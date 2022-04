A2A, assemblea dà l’ok a bilancio e dividendo

Brescia. Si è tenuta giovedì 28 aprile l’assemblea ordinaria di A2A che ha approvato il bilancio per l’esercizio 2021 e la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo per azione ordinaria pari a 0,0904 euro da mettere in pagamento dal 25 maggio 2022 (data stacco cedola n. 25 il 23 maggio 2022) e record date il 24 maggio 2022.

Per il Comune di Brescia, che detiene il 25% delle quote societarie, questo significa una cedola da 70,8 milioni di euro, più dei 64,2 previsti grazie al dividendo straordinario e che permetterà, come annunciato dall’amministrazione bresciana di costituire un “tesoretto” da utilizzare per fare fronte ai rincari energetici.

Via libera anche alle remunerazioni: 983.880euro all’amministratore delegato, 330mila al presidente, 43.342 euro in media per gli oltre 12mila addetti.

I soci hanno inoltre autorizzato – previa revoca della deliberazione di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021, per quanto non già utilizzato – l’Organo Amministrativo ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per un massimo di 313milioni di euro.