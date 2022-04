Soluzioni avanzate per le reti idriche: partnership tra A2A e Pipecare

Brescia. A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico, e Pipecare – società che si occupa di tecnologie innovative per la ricerca e la riparazione delle perdite idriche – hanno siglato un accordo di collaborazione volto a mettere a fattor comune l’esperienza ed il konw how reciproco per proporre soluzioni avanzate nella gestione delle reti idriche.

La partnership tra A2A e Pipecare ha già portato importanti benefici con il progetto “Aquarius” che, avviato a Brescia su larga scala nell’autunno 2020, ha consentito un riammodernamento della rete acquedottistica e una consistente riduzione delle perdite di acqua in città.

Con questo nuovo accordo A2A e Pipecare vogliono mettere a disposizione di tutte le città e di tutti i gestori del servizio idrico le soluzioni che hanno già avuto successo a Brescia, grazie alle moderne tecnologie Aquarius Spectrum e Curapipe TALR.

Un sistema di monitoraggio continuo basato su una rete di sensori, che trasmette le informazioni ad una piattaforma di elaborazione dati, permette la localizzazione delle dispersioni, mentre innovative tecniche “no dig” (senza scavi), attraverso una particolare resina sigillante, consentono di riparare contemporaneamente e in un unico passaggio tutte le perdite presenti nelle tubazioni principali e negli allacciamenti, riuscendo ad intervenire su qualsiasi materiale.

Questa modalità all’avanguardia, basata su un modello di integrazione tecnologica e digitale, attraverso un processo di manutenzione predittiva, permette di intervenire tempestivamente e ripristinare l’integrità di diverse centinaia di metri di tubazione in pochissime ore, senza cantieri stradali, limitando eventuali disagi che ne derivano.

Il costante impegno di A2A nella ricerca di soluzioni moderne per il rinnovamento delle reti acquedottistiche ha consentito alla società di operare in modo sempre più efficiente, migliorando sensibilmente i propri standard qualitativi sull’intero bacino dei 74 comuni gestiti Per Pipecare l’avvio di questa collaborazione, con uno dei gruppi più rilevanti ed all’avanguardia in Italia, conferma l’importanza di puntare su nuove tecnologie per ottenere risultati rapidi e sostenibili nell’efficientamento del ciclo idrico, grazie a soluzioni innovative per la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti idriche e la loro riparazione con tecnologie trenchless.