A2A, al Comune di Brescia una cedola da 70,8 milioni

(red.) A2A chiude il 2021 con un utile netto di 504 milioni euro, in crescita del 38% rispetto ai 364 milioni del 2020, ma sotto le attese del consenso Bloomberg a 543 milioni.

I ricavi sono balzati del 69% a 11,549 miliardi, il margine operativo lordo si è attestato a 1,428 miliardi (1,36 miliardi la stima del consenso), 228 milioni in più rispetto al 2020 (+19%), il risultato operativo netto a 660 milioni, +106 milioni (+19%) rispetto al precedente esercizio, sotto la stima del consenso a 676 milioni.

Al Comune di Brescia spetta un dividendo pari a 70 milioni e 803mila euro, una cifra più consistente di quella messa a previsione per il 2022 (64,2milioni).

La cedola più ricca (8 milioni di euro in più rispetto al 2021), che l’amministrazione Del Bono incasserà il 25 maggio, verrà utilizzata per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche (fondo da 3,5 milioni di euro), ma, anche, per tamponare i rincari sulle bollette della Loggia per quanto riguarda, soprattutto, illuminazione pubblica e metropolitana.

La posizione finanziaria netta di A2A, al 31 dicembre 2021, è aumentata a 4,113 miliardi (3,472 miliardi al 31 dicembre 2020, 4,071 miliardi la stima del consenso). Escludendo le variazioni di perimetro intervenute nell’arco del 2021 e l’applicazione del nuovo orientamento dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati complessivamente pari a 747 milioni, la posizione finanziaria netta è risultata pari a 3,366 miliardi, registrando una generazione di cassa pari a 106 milioni, dopo gli ingenti investimenti e dividendi per 248 milioni.

Il cda ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo di 0,0904 euro per azione, di cui un dividendo ordinario pari a 0,0824 euro, corrispondente a un monte dividendi pari a 258 milioni, e un dividendo straordinario pari a 0,008 euro, corrispondente a un monte dividendi pari a 25 milioni. Pagamento dal 25 maggio.

“Una volatilità senza precedenti dei prezzi dell’energia ha caratterizzato il 2021 e sta ancora destabilizzando il mercato in questi giorni. Il gruppo A2A si è confermato solido di fronte ai cambi di scenario, continuando a crescere in tutti gli indicatori economico finanziari”, ha commentato l’ad, Renato Mazzoncini, spiegando che la multiutility ha raggiunto per la prima volta un utile ordinario di 400 milioni “grazie non tanto alla maggior redditività delle produzioni rinnovabili, quanto a elementi contingenti tra cui l’ottimo andamento del mercato dei servizi del dispacciamento”.

A causa della crisi energetica derivante dal conflitto in Ucraina, la società non ha escluso, qualora la situazione degli approvvigionamenti diventasse critica e in linea con le scelte di politica energetica nazionale, la riattivazione della centrale termoelettrica a carbone di Monfalcone e la possibilità di interruzione, richiesta dal gestore di rete, della fornitura di energia a specifici soggetti industriali.

A causa dell’acuirsi delle tensioni internazionali, A2A ha deciso di interrompere le trattative con Ardian per creare una partnership nei settori della generazione e fornitura di energia in Italia. Le due società avevano siglato l’8 giugno 2021 un termsheet non vincolante che prevedeva che le parti negoziassero i termini della partnership e dei relativi accordi sino a fine 2021, termine poi prorogato al 31 marzo di quest’anno. Il titolo A2A , dopo l’annuncio del bilancio, ha segnato un calo in borsa, con una flessione del 2% a 1,47 euro.