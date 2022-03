A2A, bonus in bolletta e raccolta fondi tra dipendenti pro Ucraina

(red.) “Alla luce dell’attuale emergenza umanitaria in Ucraina, A2A ha scelto di dare il suo contributo con due iniziative concrete a sostegno delle persone colpite e in fuga dai territori coinvolti nel conflitto: un bonus in bolletta e la raccolta fondi tra i suoi dipendenti”.

“A2A”, si legge in una nota della Multiutility dei Comuni di Brescia e di Milano, “ha deciso di supportare i clienti di nazionalità Ucraina attraverso un bonus in bolletta. L’agevolazione à stata pensata per sostenere i clienti ucraini di A2A Energia, residenti in Italia che ospitano o sono in procinto di ospitare connazionali in fuga dai territori di guerra”.

“Il bonus”, viene spiegato, “sarà disponibile per i clienti con un contratto di fornitura di energia elettrica a mercato libero e sarà accreditato dalla prima fattura utile. La richiesta dovrà pervenire entro il 14 aprile 2022 attraverso il sito: a2aforlife.a2aenergia.eu oppure contattando il numero verde dedicato, 800583906. Tutta la comunicazione sarà disponibile sia in lingua italiana che in lingua ucraina”.

Il Gruppo ha avviato inoltre una raccolta fondi fra i propri dipendenti, che potranno donare il corrispettivo economico di ore di lavoro; A2A raddoppierà l’importo e provvederà a destinarlo alla Croce Rossa Italiana per le attività poste in essere a supporto delle popolazioni colpite dalla crisi in Ucraina. L’iniziativa è stata condivisa con le organizzazioni sindacali del Gruppo. Analoga raccolta è stata attivata anche dai due gruppi partecipati AEB e Acsm-Agam.