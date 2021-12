Rifondazione: “La (s)vendita di Lgh ad A2A e le responsabilità dei sindaci di 60 comuni”

(red.) Sulle dimissioni, poi rientrate, del sindaco di Rovato, interviene con una nota la federazione di Brescia di Rifondazione Comunista.

“Il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, si era dimesso. Aveva due settimane per cambiare idea”, si legge nel comunicato. “Gli è bastato molto meno per tornare sui suoi passi. Le dimissioni – doverose ma fin troppo tardive – conseguono alla notifica a Tiziano Belotti di un atto di costituzione in mora da parte della Procura regionale lombarda della Corte dei Conti, in relazione alla mai dimenticata vicenda della (s)vendita della società Lgh ad A2A”.

“Certo”, prosegue Rifondazione, “sappiamo che la notifica dell’atto di costituzione in mora ha avuto soprattutto lo scopo di impedire che sull’accertamento delle responsabilità potesse abbattersi la tagliola della prescrizione e, soprattutto, sappiamo che ancora nessun giudizio è iniziato davanti alla magistratura contabile. Tuttavia, pure senza attendere il formale riconoscimento di un’eventuale responsabilità per danno erariale in capo al sindaco rovatese, possiamo con certezza attribuire una piena responsabilità politica a lui ed a quanti l’hanno sostenuto nella precedente e nell’attuale consiliatura”.

“Una responsabilità”, si legge ancora nel documento, “che deriva loro dall’aver consapevolmente accettato, anzi dall’aver contribuito in maniera decisiva a compiere l’irregolare cessione ad A2A della maggioranza assoluta delle quote della società Lgh Linea Group Holding, la multiservizi attiva nei settori del gas, dell’energia elettrica e dei rifiuti, della quale fino al 2016 era proprietaria la municipalizzata rovatese Cogeme (assieme ai Comuni di Lodi, Pavia, Cremona e Crema, per il tramite delle rispettive partecipate). In molte/i ricorderanno come nell’arco di poche settimane, di fronte alla preconfezionata richiesta, avanzata dal ‘gigante’ A2A, di acquistare l’appetitosa Lgh, tutte le amministrazioni dei Comuni consoci di Cogeme, indipendentemente dal loro colore politico, approvarono supinamente e senza batter ciglio la vendita del 51% delle quote di Lgh ad A2A in cambio del versamento da parte di quest’ultima di qualche spicciolo accompagnato da qualche azione della quotata di via Lamarmora. Insomma, ancora una volta, nessun sindaco e nessuna maggioranza consiliare ebbe il coraggio o la volontà di opporsi all’ennesima operazione di privatizzazione di un bene appartenente alla collettività (Lgh, appunto), nato nel 2006 in virtù di notevole investimento di soldi pubblici e cresciuto grazie all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori in esso impiegati”.

“Anche coloro che allora guidavano Rovato”, continua Rifondazione, “non si sottrassero alle ‘sirene’ speculative ma si chinarono proni ai voleri di A2A: il 18/12/2015, in un consiglio comunale convocato con solo 24 ore di preavviso, a pochi giorni dalla pausa natalizia e senza che l’intera documentazione fosse stata previamente distribuita per tempo (naturalmente, per salvaguardare non meglio precisate “ragioni di riservatezza”), il sindaco Tiziano Belotti ed i consiglieri Stefano Venturi, Gabriella Pe, Gabriele Buffoli, Pier Italo Bosio, Gabriele Antonelli, Adriana Fapani, Renato Parzani e Martina Marini approvarono senza colpo ferire la delibera n. 46, con cui fu accettata l’offerta vincolante d’acquisto di Lgh formulata (o, per meglio dire, imposta) da A2A. Ricordiamoci poi che fu quest’ultima a prendersi pure il disturbo di valutare lei stessa a quale prezzo dovesse esserle venduta Lgh. E nessuna attenuante per quella scelta può essere concessa a Belotti ed ai suoi sodali di ieri e di oggi, poiché della dubbia legittimità di quell’operazione essi erano consci, tant’è che nel corso di quella seduta del consiglio il sindaco stesso usò espressioni come «procedimento nato e finito un po’ storto», «storia nata tutta al contrario», «operazione sbilenca», «siamo in un vicolo cieco, non abbiamo alternativa a questa operazione, che … dal punto di vista procedurale ha delle pecche enormi»”.

“Addirittura”, scrivono gli estensori della nota, “prevedendo già in quel momento quali sarebbero potuti essere gli effetti di tale decisione sulle proprie tasche (ma disinteressandosi allegramente delle tasche dei cittadini), gli amministratori rovatesi prima elencati decisero di inserire nel testo della delibera, a mo’ della più classica delle “foglie di fico”, la precisazione secondo cui l’autorizzazione alla vendita di Lgh ad A2A avrebbe dovuto genericamente rispettare le procedure previste dalla normativa allora in vigore. Un blando ed evidente tentativo di pararsi il se….re che però non ha evitato loro di finire coinvolti dapprima nell’indagine avviata dall’Anac Autorità Anticorruzione (la quale, a seguito di un esposto presentato da alcuni cittadini e da alcuni esponenti grillini, il 21/02/2018 ha pronunciato la delibera n. 172 secondo cui l’operazione di fusione Lgh-A2A era da considerarsi contraria alla disciplina in materia di contabilità pubblica poiché qualsiasi vendita a terzi compiuta da una amministrazione comunale di quote o azioni da essa detenute in una società deve avvenire tramite gara) e, poi, nell’inchiesta condotta, appunto, dagli uffici della Procura regionale della Corte dei Conti”.

“Ma nella stessa barca del sig. Belotti si assiepano tanti altri politici di casa nostra”, conclude Rifondazione, “in pratica tutti gli amministratori dei circa sessanta Comuni comproprietari di Cogeme che sei anni fa, con il proprio voto, hanno, una volta ancora, consentito allo speculatore privato di turno (A2A in questo caso) di appropriarsi a piacimento ed alle condizioni per sé più favorevoli di una considerevole parte della ricchezza e del patrimonio pubblico, rappresentata dalla società Lgh (la quale, al 31/12/2015, aveva maturato un Ebitda pari a 77,1 milioni di euro ed un risultato netto d’esercizio pari a 4,4 milioni di euro). Tra di essi non possiamo dimenticare l’ineffabile ex sindaco di Paderno Franciacorta, Antonio Vivenzi, il quale, essendo stato uno dei più convinti promoters dell’operazione di (s)vendita di Lgh ad A2A, fu poi ‘premiato’ per il suo impegno con l’attribuzione dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione nella nuova Lgh privatizzata”.