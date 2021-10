“Fuori cassonetto”: battaglia di civiltà con Vanessa Ferrari

(red.) Lotta ai rifiuti abbandonati fuori dal cassonetto. La lancia, con una campagna a tappeto che coinvolge anche la campionessa olimpionica di Ginnastica Vanessa Ferrari, Aprica, di concerto con il Comune di Brescia.

Sono infatti 2500 le sanzioni comminate ogni anno a cittadini “inadempienti” al corretto smaltimento e differenziazione dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha già installato oltre 100 fototrappole e, a breve, sarà attivata anche la fototrappola mobile, oltre all’operato della Polizia locale, attraverso azioni specifiche mirate a stanare (e sanzionare) i “furbetti del cassonetto”.

Ma accanto alla repressione (perchè si sa che, colpito nel portafoglio, il trasgressore spesso si ravvede o modera i comportamenti illeciti) si sviluppa anche un’azione di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano con una testimonial a cinque cerchi, l’orceana “farfalla” della ginnastica artistica, il cui volto comparirà in una videostory, diffusa sui canali social della ginnasta e di Aprica, che invita a prendersi cura di Brescia.

E ancora: cartellonistica ad hoc in 118 postazioni (paline e fermate autobus) e due gigantografie in via Vallecamonica e via Crocifissa di Rosa.

Non solo: sono stati realizzati graffiti, in prossimità dei cassonetti, che invitano la popolazione a «non essere incivile e a non abbandonare i rifiuti».

La campagna di civiltà nel corretto conferimento dell’immondizia sta già dando i primi risultati, come ha rilevato Aprica: all’inizio dell’anno il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti all’esterno dei cassonetti era del 50%, ora la percentuale è scesa al 30%, di cui il 3% imputabile al malfunzionamento delle calotte.

L’azienda ha anche annunciato che, dal 1° novembre il servizio di ritiro al proprio domicilio di materiale ingombrante sarà possibile una volta al mese e non solo, come in precedenza, una volta all’anno.