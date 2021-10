Fusione A2A e Linea Group Holding: c’è l’ok dei soci

(red.) Le assemblee straordinarie di Linea Group Holding e A2a hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della Multiutility di Cremona e Pavia in A2a, che già la controllava con il 51% delle quote. I soci di Linea Group si sono riuniti ieri, mentre il via libera dei soci di A2a è avvenuto oggi.

Già l’altra sera era stata registrata in Consiglio comunale a Pavia la fumata bianca per l’operazione.

Le quote di Linea Group Holding ora rilevate da A2a erano nelle mani di 5 soci (Pavia tramite Asm, Cremona, Rovato, nel bresciano, Crema e Lodi). Palazzo Mezzabarba aveva chiesto un parere legale in merito all’operazione che era arrivato il 30 settembre.