Energia da fonti rinnovabili, nasce partnership tra A2a e Ardian

(red.) Nella sfida energetica nasce una collaborazione tra il gruppo A2A e Ardian. Le due realtà, come si legge in una nota diffusa ieri, martedì 8 giugno, hanno firmato un term-sheet non vincolante che stabilisce i termini principali di una partnership nella generazione e fornitura di energia in Italia. A2A e Ardian mirano a far sì che la partnership diventi una delle piattaforme leader in Italia nella transizione energetica e uno dei maggiori produttori e fornitori di elettricità del Paese con un chiaro focus sull’energia verde e la transizione energetica, e una chiara strategia di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi fissati dal PNIEC italiano e dall’accordo di Parigi.

La partnership – continua la nota – seguirebbe gli accordi tra A2A e Ardian firmati nel novembre 2020, per esplorare congiuntamente le opportunità di business relative all’idrogeno verde. Il term sheet prevede la costituzione di una società controllata da A2A (NewCo), nella quale A2A conferirà la piena titolarità o con partecipazioni di maggioranza di un portfolio di asset relativi alla generazione di energia (idroelettrica, CCGT, eolica e solare), vendita di energia, energy management stoccaggio e progetti legati all’idrogeno. La valutazione preliminare indicativa del perimetro che verrà conferito in NewCo è di circa 3 miliardi di euro, con un EBITDA aggregato pro-forma 2020 di 360 milioni di euro. Tale valutazione implica una valorizzazione delle intere business unit di A2A coinvolte nella partnership (incluse partecipazioni di minoranza e porzioni di business unit non conferite in NewCo) di circa 4,1 miliardi di euro.

Ardian investirà in NewCo fino a 1,5 miliardi per cassa, accelerando così il roll-out e il finanziamento del piano da 3GW+ nella generazione da fonti rinnovabili delineato da A2A nel gennaio 2021. A2A e Ardian hanno già identificato alcune potenziali acquisizioni e prevedono di valutare altre opportunità in futuro. La partnership diventerà il veicolo esclusivo per i futuri investimenti di A2A e Ardian nel settore della generazione di energia rinnovabile in Italia e il veicolo preferito dalle parti per investimenti congiunti nel settore della generazione di energia in Italia. A seguito dell’aumento di capitale Ardian deterrà una quota in NewCo fino al 45%. La creazione della partnership è soggetta, tra l’altro, al completamento della due diligence, a ulteriori discussioni tra le parti, alla negoziazione di accordi vincolanti e alla circostanza che si verifichino alcune ulteriori condizioni (comprese le approvazioni e le autorizzazioni richieste dagli organi competenti). A2A e Ardian hanno accettato di concedersi reciprocamente periodi di esclusiva vincolanti fino alla fine del 2021.

“Con il nuovo Piano Industriale 2020-30 presentato a gennaio abbiamo più che raddoppiato la velocità di crescita del nostro Gruppo, in linea con la straordinaria accelerazione impressa con la ridefinizione del PNRR varato dal Governo Draghi. Siamo consapevoli – dice l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini – che in questo contesto storico unico dobbiamo dare un contributo straordinario allo sviluppo del Paese, proseguendo nell’impegno per la transizione energetica e la crescita sostenibile del Paese. L’accordo con Ardian è una concreta possibilità di anticipare di diversi anni gli obiettivi di crescita nella generazione rinnovabile previsti dal Piano Industriale, unendo risorse finanziarie e asset industriali. La fiducia che Ardian ci ha dimostrato, nell’affidarsi alla solida guida industriale di A2A, è per noi motivo di soddisfazione oltre che un’ulteriore conferma della validità della nostra visione e della determinazione a divenire player di rilevanza europea nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica”.

“La transizione energetica è stata uno dei fattori determinanti della nostra strategia di investimento negli ultimi anni. A2A è un player industriale leader e all’avanguardia nel mercato italiano per quanto riguarda la transizione energetica – ha aggiunto Mathias Burghardt membro del comitato esecutivo di Ardian Infrastructure – siamo lieti di collaborare con A2A e di portare i nostri 15 anni di esperienza nelle energie rinnovabili in Italia, che aiuteranno A2A a realizzare il suo ambizioso piano sulle energie rinnovabili”.