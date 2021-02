A2A valuta i risultati 2020: investimenti per 720 milioni

(red.) Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. che, sotto la Presidenza di Marco Patuano, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2020. L’Ebitda Ordinario (Margine Operativo Lordo Ordinario) pari a 1,19 miliardi di euro, risulta in linea rispetto al risultato registrato nell’anno precedente. La contrazione della Business Unit Energia, verificatasi nella prima parte dell’anno – dovuta principalmente ad uno scenario energetico molto debole e mitigato, solo parzialmente, da accorte politiche di copertura – è stata seguita da un deciso recupero nel Q4 sia nel segmento Generazione sia nel Retail (+263 mila clienti nel mercato libero rispetto al 31 dicembre 2019). Si aggiungono, inoltre, gli ottimi risultati nella BU Ambiente.

Includendo le poste positive non ricorrenti, particolarmente significative nel 2019, l’Ebitda (Margine Operativo Lordo) si attesta a 1,20 miliardi di euro (1,23 miliardi di euro nel 2019).

Gli Investimenti sono pari a 738 milioni di euro, in crescita di 111 milioni rispetto ai livelli già elevati registrati nel 2019 (pari a 627 milioni di euro). Tale incremento è principalmente ascrivibile ad interventi di sviluppo, in particolare relativi all’economia circolare finalizzati al recupero di energia e materia nella BU Ambiente, alla rete di distribuzione di energia elettrica e agli impianti di depurazione del Ciclo Idrico nella BU Reti e al progetto di aggiornamento dei sistemi informativi in vista del superamento del mercato tutelato dell’energia e all’efficienza energetica nella BU Energia (segmento Mercato).

La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 3,47 miliardi di euro (3,15 miliardi di euro al 31 dicembre 2019). Al netto delle variazioni di perimetro del 2020, lo scostamento è risultato contenuto a circa 0,17 miliardi di euro nonostante l’incremento rispetto al 2019 sia degli investimenti per 111 milioni di euro che dei dividenti distribuiti per 23 milioni di euro (241 milioni di euro nel 2020; 218 milioni di euro nel 2019). Il rapporto PFN/Ebitda risulta pari a 2,9x (2,6x nell’esercizio 2019).