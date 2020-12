Forza Italia Brescia: “A2A sia più vicina alle realtà del territorio”

(red.) Una campagna a sostegno del commercio locale. E’ quella lanciata da Forza Italia Brescia con lo slogan #IoComproaBrescia. Un invito a tutti i cittadini a fare acquisti nei negozi che si trovano sul territorio comunale per sostenere i commercianti che hanno sofferto e stanno soffrendo le conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19.

“E’ un appello perché oggi abbiamo bisogno di sostenere con forza il tessuto economico e commerciale del nostro territorio”, si legge in un comunicato che porta le firme di Paolo Fontana (coordinatore cittadino), Paola Vilardi (capogruppo FI consiglio comunale), Flavio Bonardi (vice coordinatore cittadino), Marco Rossi (vice coordinatore cittadino), Marco Salvo (vice coordinatore cittadino). “Dobbiamo fare in modo che le botteghe e i negozi gestiti dai nostri concittadini non chiudano. Per questo vorremmo che ogni cittadino, impresa, associazione, prima di fare un acquisto valutasse bene dove farlo, magari anche cambiando leggermente le proprie abitudini se necessario, per dare una mano alla propria città”.

“Invitiamo tutti a riscoprire il piacere di avere un negoziante di fiducia, a respirare il clima di familiarità che c’è all’interno delle nostre botteghe. Questi aspetti oggi assumono un valore ancora superiore perché sono quelli che contribuiscono alla coesione di un territorio e al rilancio economico di un settore che più di altri ha subito gli effetti dell’epidemia. Per tale ragione, a seguito anche di quanto evidenziato da Confcommercio Lombardia, ed alla replica di A2A, riteniamo sia doveroso che il Comune di Brescia inviti nelle commissioni Bilancio e Commercio il responsabile marketing della società, per spiegare senza polemiche partitiche, le motivazioni di tale scelta anche se risalente al 2018″.

“E’ necessario ‘integrare’ l’accordo facendo rete e sinergia con le associazioni di categoria per identificare il modus operandi corretto”, si legge ancora nella nota, “affinchè nella promozione di A2A possano rientrare appieno anche i nostri commercianti e artigiani. Chiediamo altresì ad A2A di sospendere sino al 7 gennaio 2021 per le piccole attività commerciali e artigianali in difficoltà collocate in zona rossa e arancione le azioni di sospensione/riduzione delle forniture (Gas, Luce, Acqua e Teleriscaldamento) dovute alla morosità”.

“Come FI Brescia, invieremo al presidente del Consiglio Comunale un odg che vada in questa direzione. Oggi più che mai bisogna che pubblico e privato dialoghino nell’ottica concreta di dare un riscontro positivo a chi tutti i giorni si trova a battagliare per arrivare a fine mese”.