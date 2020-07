Contatori elettrici smart: parte il piano di Unareti per 230 mila famiglie

(red.) Unareti, la società del Gruppo A2A che gestisce i servizi di distribuzione di energia elettrica e gas, si appresta a varare il piano per la messa in servizio dei nuovi misuratori smart dell’energia elettrica.

Da lunedì 27 luglio il piano partirà dalla città di Brescia: complessivamente, nel territorio bresciano, è prevista l’installazione di 230 mila contatori “2G” di ultima generazione (di cui 118 mila in città), che garantiranno nuove funzionalità e migliori prestazioni, in sostituzione degli attuali “1G” monofase (la stragrande maggioranza) e trifase.

La prima parte del piano, come detto, interesserà la città di Brescia e si svolgerà tra il 2020 e il 2021.

Successivamente, a partire dal 2021, il piano comprenderà 45 Comuni della provincia con un impegno che proseguirà fino al primo semestre 2022: Rezzato, Botticino, Serle, Nuvolento, Limone del Garda, Tremosine, Tignale, Magasa, Valvestino, Paitone, Prevalle, Nuvolera, Mazzano, Gavardo, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano, Vobarno, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone, Idro, Lavenone, Bagolino, Anfo, Mura, Capovalle, Pertica Bassa, Pertica Alta, Odolo, Preseglie, Agnosine, Bione, Casto, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vallo Terme, Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, San Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Manerba del Garda, Polpenazze del Garda, Muscoline