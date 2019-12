A2A Energia, accordo con Btl per bollette trasparenti

(red.) Un accordo che ha come comune denominatore il territorio. Questo il senso della partnership siglata tra A2A Energia e BTL Banca del Territorio Lombardo: due realtà che si caratterizzano per il forte e storico radicamento, nonché presenza commerciale, in particolare sul territori di Brescia, Bergamo e Milano.

Con l’obiettivo di supportare la propria clientela nel percorso verso la completa liberalizzazione del mercato energetico e la conseguente cessazione dei regimi di tutela, BTL ha sottoscritto un accordo con A2A Energia che permetterà – ai soci e clienti della banca – di usufruire di un prezzo fisso delle componenti energia elettrica e materia prima gas e a condizioni estremamente vantaggiose ed esclusive, sia in termini economici che di servizio.

I termini dell’accordo per le abitazioni prevedono in sintesi: energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili con il marchio 100% Green A2A, prezzo fisso delle componenti energia elettrica e materia prima gas per 2 anni, prezzo della luce a scelta monorario o biorario in base alle proprie abitudini di consumo, 1 mese di luce e 1 mese di gas in omaggio per il cliente BTL oppure 2 mesi di luce e 2 mesi di gas in omaggio per il socio BTL. Tutto questo senza costi di attivazione e interventi al contatore.

In base all’accordo i clienti e i soci di BTL potranno aderire presso qualsiasi sportello di filiale BTL, dove sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione del contratto e tutte le informazioni per l’attivazione direttamente dal proprio consulente dedicato. Per poter attivare direttamente allo sportello l’offerta convenzionata Prezzo Sicuro A2A, riservata solo alle utenze ad uso domestico, sarà necessario presentarsi allo sportello della banca portando con sé una copia delle bollette luce e gas.

Il consulente della banca fornirà, inoltre, tutti gli strumenti per comprendere il mercato dell’energia. I clienti e soci BTL potranno, inoltre, accedere alla convenzione anche attraverso il numero verde 800.896.962 (attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17.00) comunicando all’operatore il codice convenzione oppure online in modalità self service, nell’apposita area riservata alle convenzioni del sito di A2A Energia.

Novità anche per le imprese clienti di BTL: per le loro forniture energetiche potranno accedere a condizioni di assoluta convenienza e ad un servizio “dedicato”, con la possibilità di prenotare specifici appuntamenti presso le sedi di BTL. Un partnership, quella BTL Banca del Territorio Lombardo e A2A Energia, che trae ‘linfa’ e ispirazione nei valori di riferimento delle due realtà: innovazione, sostenibilità, partecipazione ed eccellenza.