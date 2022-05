Al Museo Diocesano di Brescia Vinokilo da venerdì a domenica

Brescia. Da venerdì 13 a domenica 15 maggio, dalle 10 alle 20, il Museo Diocesano di Brescia ospiterà l’iconico format che unisce shopping, talk, entertainment, food & drink per informare, intrattenere e creare valore esperienziale promuovendo un lifestyle consapevole ed in linea con le esigenze ambientali e sociali della contemporaneità.

VINOKILO, la più grande kg sale di vintage e 2nd hand sostenibile d’Europa viaggia nel 2022 con un nuovo programma di date itineranti e festeggia il suo primo anno resident in Italia: con 35 eventi in 22 città e circa 170.000 visitatori totali nel 2021, la realtà fondata nel 2016 dal giovane tedesco Robin Balser – partito da un piccolo store in cui scambiare libri e vestiti usati ed oggi nei 30 Under 30 di Forbes per aver creato dal nulla uno dei principali poli europei di moda sostenibile – torna a viaggiare in tutto il nostro Paese con un regional team in espansione e progetti per continuare a promuovere globalmente uno stile di vita più consapevole, soprattutto presso le nuove generazioni.

Anche a Brescia in agenda una serie di appuntamenti, talk, dj set ed esperienze enogastronomiche con particolare attenzione a valorizzare materie prime e realtà locali, oltre ad una sezione marketplace.

La collaborazione con il Museo Diocesano nasce dalla comune volontà di operare con nuovi linguaggi nell’ambito della sostenibilità sociale, valorizzando spazi storici in un contesto più vicino alle nuove generazioni perchè ne riscoprano la bellezza senza tempo e tornino a vivere il patrimonio artistico della città percependolo come proprio. Con il biglietto d’ingresso Vinokilo il pubblico potrà accedere gratuitamente alla mostra Sacro al Femminile e alla sezione dei codici miniati e avrà diritto all’accesso con biglietto ridotto di 3 euro alla collezione permanente del Museo.

In 5 anni di attività, Vinokilo ha globalmente riallocato, attraverso la vendita al chilo, oltre 409.000 kg di vintage e second hand, che equivalgono al risparmio di 11,2 milioni di metri cubi d’acqua, quasi 110 milioni di Megajoule di energia e 6,2 milioni di kg di CO2: da sempre ispirato al principio fondante di accessibilità, il brand ha saputo mettere a punto un sistema in grado di offrire vintage e second hand di qualità a prezzi molto democratici rispetto al mercato globale, che soprattutto nell’ultimo biennio, sia per trend che per incremento dei costi logistici, sta vedendo a livello generale politiche di posizionamento che escludono una consistente porzione di acquirenti e non incoraggiano il radicamento della cultura del riuso su larga scala.

Tutto questo rende oggi Vinokilo uno dei nomi di riferimento per la moda sostenibile in Europa: in allegato il comunicato stampa 2022 con dati e forecast sull’impatto generale dell’industria tessile, informazioni sul percorso del brand – che prevede, tra gli altri, di ottenere a breve la certificazione B Corp – e nuovi obiettivi di breve e medio termine: tra questi anche la crescita di Vinokilo Circle, iniziativa take-back che in ogni evento converte le donazioni di usato in scontistica per diffondere la cultura della circolarità.