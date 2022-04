25 Aprile, apertura extra per la mostra “Le donne nell’Arte”

Brescia. In occasione della festività del 25 Aprile, apertura straordinaria della mostra “Le donne nell’Arte. Da Tiziano a Boldini”, allestita a Palazzo Martinengo a Brescia, dalle 10 alle 20.

Anche l’esposizione “Sacro al femminile. Opere degli allievi di Moretto”, allestita al Museo Diocesano di Brescia, rimarrà aperta, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L’esposizione “Le donne nell’Arte” documenta quanto la rappresentazione dell’universo femminile abbia giocato un ruolo determinante nella storia dell’arte italiana lungo un periodo di quattro secoli, dagli albori del Rinascimento al Barocco, fino alla Belle Époque.

L’iniziativa, che completa il percorso espositivo di Palazzo Martinengo, presenta 13 opere realizzate dai principali allievi bresciani del Moretto, quali Francesco Ricchino, Agostino Galeazzi, e Luca Mombello, approfondisce la tematica della raffigurazione femminile nella pittura a soggetto sacro.

L’esposizione, curata da Davide Dotti, organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in partnership con Fondazione Marcegaglia onlus, presenta oltre 90 capolavori di artisti quali Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, Zandomeneghi, De Nittis e Boldini che, con le loro opere, hanno saputo rappresentare la personalità, la raffinatezza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature dell’emisfero femminile, ponendo particolare attenzione alla moda, alle acconciature e agli accessori tipici di ogni epoca e contesto geografico.

Biglietti (audioguida compresa): intero, 12 euro; ridotto, 10 euro (gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 e maggiori di 65 anni, studenti universitari con tesserino, soci Touring Club con tessera, soci FAI con tessera, insegnanti, possessori di carta di credito e bancomat Banco BPM); ridotto scuole, 6 euro.

Gratuito per minori di 6 anni, disabili con un accompagnatore, giornalisti con tesserino, guide turistiche, due insegnanti per scolaresca, un accompagnatore per gruppo di adulti.

Informazioni: tel. 392-7697003; mostre@amicimartinengo.it Visite guidate gruppi: 80 euro per gruppi di adulti; 40 euro per le scuole.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le tipologie di visita guidata: prenotazioni scuole: tel. 392-7697003; prenotazioniscuole@gmail.com; prenotazioni gruppi: tel. 392-7697003; gruppi@amicimartinengo.it

Sito internet: www.donnenellarte.it.