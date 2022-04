Brescia, Pasqua e le feste nei musei della città

Brescia. Per le festività pasquali, Fondazione Brescia Musei propone un ricco cartellone di iniziative per approfittare del tempo a disposizione e godere del patrimonio e dell’offerta culturale della città, a Pasqua e anche a pasquetta, quando tutte le sedi museali saranno eccezionalmente aperte al pubblico.

In particolare, in queste due giornate di festa, sarà possibile visitare la Pinacoteca Tosio Martinengo e scoprire il nuovo allestimento dedicato alla pittura del Settecento, con una tariffa speciale di 5 euro e una visita guidata per approfondire la collezione che si terrà lunedì 18 alle ore 11. Sette sale, rinnovate e arricchite di nuove opere, grazie a donazioni, comodati e prestiti inaugurano un percorso, a cura di Roberta D’Adda, che approfondisce uno dei filoni più presenti in Pinacoteca Tosio Martinengo, quello dei “pittori della realtà” che con Moretto, Moroni, Lotto e Savoldo influenzarono la formazione del giovane Caravaggio, per poi proseguire con Monsù Bernardo e Pietro Bellotti, con Cifrondi, Todeschini fino a Giacomo Ceruti. L’ampliamento della collezione rappresenta, infatti, un ulteriore passo di avvicinamento e approfondimento a favore di Ceruti, che porterà alla grande esposizione a lui dedicata in programma per febbraio 2023.

Sempre nel fine settimana, sabato 16 aprile, alle ore 11, si potrà prendere parte alla visita guidata alla mostra Toccar con mano i Longobardi: un’esperienza di visita che prevede un percorso tattile che avvicina il visitatore alla scoperta delle testimonianze architettoniche longobarde presenti nel sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568 -774 d.C)”.

Domenica mattina, 17 aprile, sempre alle ore 11, presso il Museo di Santa Giulia, sono aperte le prenotazioni per la speciale visita guidata Il mondo secondo i Weston, dedicata alla mostra Weston. Edward, Brett, Cole, Cara. Una dinastia di fotografi. Un omaggio a Edward Weston, uno dei maestri del Novecento: un’esposizione originale e inedita, sviluppata con gli eredi del celebre fotografo, le cui fotografie rispondono ad un senso di universalità che travalica i tempi, restituendo al presente quella bellezza e liricità che nasce dalla tensione in atto tra soggetto, autore dello scatto e osservatore.

Al termine della visita guidata i visitatori potranno visitare in autonomia la mostra Lo sguardo restituito, a cura di Tatiana Agliani e Renato Corsini, un lungo viaggio tra le varie declinazioni del genere ritrattistico, dai primi anni del Novecento ai selfie, attraverso le fotografie di anonimi autori e di grandi maestri quali Steve McCurry, Sebastião Salgado, Ugo Mulas, Gian Paolo Barbieri, Alberto Korda, Edward S. Curtis e molti altri.

A ritroso, per le festività pasquali la Fondazione Brescia Musei ha organizzato giovedì 14 aprile alle 18 un nuovo appuntamento di Talks. Le arti in dialogo: protagonista della serata sarà la fotografa Tiziana Arici per una serata dal tema ’Opere in dettaglio’. Autrice di numerosi servizi fotografici, pubblicati in riviste nazionali, in libri di cultura, architettura mostre ed eventi, da anni Tiziana Arici è attenta alle tematiche sociali che riguardano la vita delle donne, collaborando con associazioni e comunità e conducendo approfondimenti e dibattiti sulla tematica dell’utilizzo del corpo femminile nella pubblicità e sull’educazione allo sguardo. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al Cup (cup@bresciamusei.com – 030.2977833/34)

Infine si ricorda l’appuntamento di mercoledì 13 aprile, alle ore 18, con la conferenza in programma per la mostra Toccar con mano i Longobardi sul tema Passato e presente di un gioiello longobardo: il Tempietto del Clitunno, che sarà trasmessa online sui canali social della Fondazione Brescia Musei, facebook e youtube, e sarà tenuta da Paola Mercurelli Salari, del Museo del Ducato di Spoleto e del Tempietto sul Clitunno.

Le visite guidate

Sabato 16 aprile, ore 11, Museo di Santa Giulia

Toccar con mano i Longobardi

Biglietti: biglietto ridotto del Museo + 4 euro contributo guida

Domenica 17 aprile, ore 11, Museo di Santa Giulia

Il mondo secondo i Weston

Biglietti: 8€ biglietto ridotto; 6.50 euro contributo guida

Lunedì 18 aprile, ore 11, Pinacoteca Tosio Martinengo

Pasquetta in Pinacoteca

Biglietti: 5 euro (ridotto speciale Pasqua) + 5 euro contributo guida

Prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni 030.2977833-834 cup@bresciamusei.com.

Dal 1° al 30 aprile 2022 per l’accesso alle sedi museali e alle mostre temporanee non sarà più necessario esibire green pass. I visitatori devono obbligatoriamente indossare costantemente mascherine chirurgiche, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni vigenti.