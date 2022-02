“Le donne, i cavalier, l’arme e il mito” di Marco Furri a Gardone VT

Il Museo delle Armi e della tradizione armiera di Gardone Val Trompia ospiterà nelle proprie sale la mostra del pittore bresciano Marco Furri dal titolo “Le donne, i cavalier, l’arme e il mito”. Marco Furri è nato a Brescia nel 1953, docente di arte e immagine, formato in istituti d’arte, laureato al Dams di Bologna, ha all’attivo più di cinquanta mostre personali allestite in tutta Italia, suoi i cicli pittorici delle sale consiliari dei comuni di Spiazzo, Condino e Bondo, suo il mosaico della

Madonna dell’Accoglienza all’interno della Chiesa del Redentore in cima al Monte Guglielmo.

Nei quadri di Furri si seguono le orme di un viaggio a cavallo tra l’intimo e l’onirico abitato da imponenti figure mitologiche, donne e uomini fantastici, eroici, dai colori travolgenti. Figure dinamiche, che regalano emozioni legate alla narrazione delle loro imprese e affondano le radici in un mondo di sogno, che coinvolge nel profondo gli animi umani.

La mostra è organizzata dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, nella persona di Emilia Giacomelli, per portare nuovamente in Val Trompia le rappresentazioni mitologiche e suggestive di Marco Furri.

La mostra inaugura venerdì 11 marzo alle ore 18,00 con la presentazione di Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione Artisti Bresciani. Sarà visitabile fino al 2 aprile, con ingresso gratuito, nei seguenti orari: martedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,30, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30, sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,30 presso il Museo delle Armi di Gardone Val Trompia, villa Mutti Bernardelli, via XX Settembre 31. Per informazioni museo@comune.gardonevaltrompia.bs.it, tel. 0305782392.