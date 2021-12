San Felice, al Palazzo Ex Monte di Pietà una mostra di gioielleria contemporanea

(red.) Fondazione Raffaele Cominelli e Assessorato alla Cultura di San Felice del Benaco, presentano Sabato 18 Dicembre alle ore 11.00, presso la Sala Espositiva Palazzo Ex Monte di Pietà, la Mostra di gioielleria contemporanea di ricerca “Collezione permanente del gioiello contemporaneo della Fondazione Raffaele Cominelli”. Esposizione curata da Rita Marcangelo e Rosanna Padrini Dolcini. “Viene esposta una delle rare collezioni pubbliche dedicate al gioiello contemporaneo, con l’obiettivo di documentare, valorizzare e diffondere presso il grande pubblico la conoscenza di questo specifico settore della “creatività”.

La Collezione, ha avuto origine nel 2011 a cura della Storica del Gioiello Bianca Cappello; dal 2013 la selezione è stata affidata a Rita Marcangelo, direttrice della Galleria Alternatives di Roma. Grazie alla sensibilità ed attenzione dimostrate dalla Fondazione verso nuove forme espressive, ed alla collaborazione di AGC Associazione Gioiello Contemporaneo, a partire dalla prima edizione del Premio Cominelli nel 2010 a San Felice del Benaco (BS), la raccolta ad oggi comprende 85 gioielli provenienti da 25 paesi, sia europei che extra europei.

L’ampiezza degli ambiti di ricerca, delle forme stilistiche e delle soluzioni tecniche adottate, a dimostrazione della vivacità dell’eclettismo di un’arte che arricchisce di significati culturali il mondo del gioiello, offre opere realizzate da materiali pregiati, ma anche poveri o alternativi che trovano composizioni di forme e cromatismi la cui preziosità è data dalla mano dell’autore.

Il percorso espositivo è articolato in quattro macro aree tematiche: gioiello concettuale, gioiello di design, gioiello di ricerca storica e di ricerca estetica, a loro volta ripartite in specifiche sfere d’interesse. La suddivisione è concepita per guidare il visitatore attraverso una panoramica ragionata e comprensiva delle decine di lavori presenti nella Collezione, fornendo così strumenti critici utili ad una corretta analisi e lettura delle opere.

Poiché non esiste sempre una netta separazione tra i diversi contesti di sperimentazione, nonostante la suddivisione, molti dei gioielli presenti in collezione utilizzano una commistione di linguaggi.

La visita alla mostra è un’occasione per poter ammirare, osservare e studiare questa particolare forma d’arte, apprezzare l’ampiezza del raggio di ricerca delle forme stilistiche e delle soluzioni tecniche adottate, a dimostrazione della vivacità e dell’eclettismo di un’arte che arricchisce di sempre nuovi significati culturali il mondo del gioiello contemporaneo.