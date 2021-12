“Buio Neon”, la personale di Elisa Facchinetti allo Spazio Ippolito

(red.) Messaggi chiari, forti, luminosi. Il 18 e 19 dicembre 2021, allo Spazio Ippolito di Brescia, via Ippolito Pindemonte 13, va in scena la mostra “Buio Neon”, la personale di Elisa Facchinetti, art designer e artista emergente.

Nell’esposizione Elisa analizza, attraverso l’utilizzo delle parole, l’immaginario contemporaneo e fa passare chiaro il messaggio di come sia possibile tras-formare in luce qualsiasi accezione, anche quella negativa, solo con la volontà di farlo. Così parole come “schifo” e “no” trovano significati ironici, di ribellione catartica e le opere diventano una cascata di parole, forse potenzialmente dannose ma anche estremamente luminose.

«Trasformando scarti di vetro e rendendoli vivi, riesco ad esprimere un cambiamento, un desiderio, che modifica sia lo stato che la forma – ha spiegato l’artista. Le opere di vetro e gas sono state infatti realizzate solo utilizzando vetro di scarto. Questa scelta fa parte dell’accettazione e dell’ascolto, scoprire solo alla fine il colore non cambia il mio processo di creazione né la visione. Alla fine mi stupisco del risultato, con la certezza che qualsiasi colore esista in quella forma, sarà comunque luminosa».

Una scelta ben precisa quella dell’artista bresciana, che nel suo percorso abbina una narrazione personale, guidata dal processo creativo applicato all’artigianalità.

La soffiatura del vetro è complessa e prevede competenze manuali e tecniche, che Elisa ha imparato a Londra, innamorandosi prima della luce, poi immergendosi nella storia e nell’origine degli elementi, e completando il tutto con l’acquisizione di competenze sui gas nobili. Seguendo il maestro Sandro Fioroni, uno dei più rinomati soffiatori di vetro e preparatori di elementi al neon, Elisa elabora i sui primi pezzi fino a trovare la sua identità che si ritrova in “Buio Neon”.

La mostra è aperta il 19 e il 20 dicembre dalle 15 alle 20. Tempo stimato per la visita 40 minuti.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione sul sito www.buio-neon.it . Necessario il greenpass.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di Spazio Ippolito, l’agenzia creativa The Crew e lo studio di design d’interni Arestart.