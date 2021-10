Sirmione, prorogata al 7 novembre la mostra “Maria Callas è Madama Butterfly”

Lo spettacolo continua a Palazzo Callas Exhibitions: prorogata fino al 7 novembre la mostra “La Divina Emozione. Atto Primo. Maria Callas è Madama Butterfly” in collaborazione con Magnum Photos International. Aperta anche lunedì 1 novembre.

Il successo di pubblico e il grande apprezzamento, uniti a una stagione turistica che vede Sirmione ancora meta di tantissimi ospiti in questo mite autunno hanno spinto gli organizzatori ad estendere l’opportunità di visitare la mostra.

Orari: tutti i giorni 10,30 – 12,30 e 16,30 – 19,00. Venerdì e sabato aperto fino alle 22,00. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione.

In mostra: Abbas – Ian Berry – Werner Bischof – René Burri – Stuart Franklin – Burt Glinn – Harry Gruyaert – Thomas Hoepker – Hiroji Kubota – Peter Marlow – Cristina De Middel – Martin Parr – Gueorgui Pinkhassov – Mark Power – David Seymour – Alec Soth – Chris Steele – Perkins – Dennis Stock.

La mostra vive anche al di fuori delle mura di Palazzo Callas Exhibitions completandosi con scatti inediti allestiti lungo la passeggiata di via XXV Aprile, Parco Don Lino Zorzi, piazzale Orti Manara, alla Spiaggia del Prete e presso tre Cantine sirmionesi: Azienda agricola Nunzio Ghiraldi, Azienda agricola Pasetto Emilio e Azienda agricola Sgreva, offrendo un prezioso intreccio tra arte, gusto e accoglienza.